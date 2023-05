Juve, senza Champions big in uscita: bianconeri verso la linea verde

I big in uscita dalla Juventus

L'addio più probabile appare innanzitutto quello di Paredes. In realtà, il giocatore non sembrerebbe mai essere entrato nelle grazie di Allegri e il suo futuro è parso segnato da tempo. Il giocatore dunque concluderà il prestito e tornerà al PSG. Da settimane in stand by il contratto di Di Maria viaggia verso la scadenza. Rispetto ad aprile, sembrano cambiati e presupposti per un prolungamento e il giocatore andrà probabilmente si libererà a parametro zero. Senza Champions League, le possibilità di permanenza di Rabiot tenderebbero verso lo zero. Il giocatore che vive il miglior momento della sua carriera sembrerebbe tutt'altro che disponibile a vivere un anno di transizione. La Juventus proverà a monetizzare quanto possibile per un giocatore in scadenza il prossimo anno. Infine, il tesoro su cui attingere per la prossima campagna acquisti potrebbe essere il ricavato dalla cessione di uno tra Vlahovic e Chiesa.