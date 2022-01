Juve, senti Xavi: “Se Dembelè non rinnova prenderemo provvedimenti”

Il nuovo allenatore del Barcellona ha parlato del futuro di Dembelè, obiettivo di mercato della Juve

redazionejuvenews

Quella di ieri è stata una serata trionfante per la Juve di Max Allegri che, è uscita vittoriosa dal confronto di Coppa Italia contro la Sampdoria per 4-1, aggiudicandosi di fatto il passaggio ai quarti di finale. Si è vista una squadra super organizzata e con una determinazione che in pochi precedenti si era visto in questo avvio di stagione.

Ma a tenere banco, soprattutto in queste ore sono le trattative legate al mercato, con l'attacco che resta la priorità per i bianconeri. Uno dei nomi che sembra essere ritornato prepotentemente in orbita dalle parti della Continassa è quello di Mauro Icardi, dove fanno sapere che il Psg avrebbe aperto all'opzione del prestito con diritto di riscatto. Ma un'altra situazione che va monitorata è quella dell'esterno del Barcellona Dembelè, sempre piu vicino a lasciare la Spagna. Sul suo futuro ha parlato anche il neo allenatore Xavi in conferenza stampa.

"Se non rinnova a dobbiamo trovare una soluzione. Il club ha deciso che se non rinnova, dobbiamo prendere dei provvedimenti. Dobbiamo fare ciò che è meglio per il club, abbiamo parlato con lui ed il suo entourage per cinque mese e ancora non c'è una risposta. Se può giocare domani? Vedremo. Non è una soluzione piacevole per nessuno. L'unica cosa certa è che qui prevalgono gli interessi del club"