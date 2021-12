Juve, senti Toni: “La cessione di Ronaldo è stata dolorosa per tutti. Vlahovic farebbe molto comodo”

L'ex attaccante della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla partenza di Cristiano Ronaldo in estate

La Juve deve cercare di reagire quanto più in fretta possibile dal passo falso di Venezia, quantomeno per non perdere ulteriore terreno e forse, anche il treno che porta in Champions League. Il distacco dal Napoli, ora sceso in quarta posizione, è di 8 punti e gia in questo contesto sarebbe molto difficile ipotizzare alla rimonta della Vecchia Signora. Sulla questione è intervenuto anche l'ex attaccante della nostra Serie A Luca Toni, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Web, dove ha parlato anche della partenza di Cristiano Ronaldo e di come questa abbia gravato la posizione dei bianconeri.