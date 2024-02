Juve, senti Thuram: “Khephren più forte di me. Può giocare ovunque”

Trenta due partite, undici gol e undici assist. Questo il ricco bottino di Marcus Thuram, figlio dell'ex Juventus Lilian, poco più che a metà della prima stagione in forza all' Inter . Eppure, il fratello, oggi in forza al Nizza e da tempo tra gli obiettivi possibili della Juventus , potrebbe essere addirittura più forte di lui. Ad affermarlo sarebbe stato proprio lo stesso attaccante nerazzurro intervistato per il Corriere della Sera. Ecco le sue parole:

"Khephren è più forte di me. Se può giocare in Serie A o è da Premier League? Può giocare ovunque. Per me un calciatore che può far bene in Italia, può farlo anche in Inghilterra: il calcio italiano non è meno forte".