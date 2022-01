Juve, senti Tacconi: “Dybala non è un leader, lo venderei subito”

L'ex portiere bianconero ha rilasciato delle forti dichiarazioni su quella che la situazione attuale di Paulo Dybala

Dopo i 3 punti conquistati nella sfida di ieri sera contro l'Udinese, ora la Juve è gia con la testa al prossimo impegno di Coppa Italia contro la Sampdoria. Sicuramente ci sarà una formazione rimaneggiata rispetto a quella vista in queste ultime uscite, sia per i tanti impegni da affrontare nei prossimi mesi, ma anche per via delle numerose assenze della rosa di Allegri.

"Visto il tira e molla in atto, lo venderei subito. Credo che qualcuno disposto a comprarlo ci sarebbe. E per la Juve meglio guadagnare qualcosa che niente: è vero che segna, ma non è un leader, quel giocatore che tutti si aspettavano. Secondo me lui sta valutando la situazione della Juve, per capire quali possano essere i piani della società per il futuro. Vorrebbe una squadra competitiva, non solo un aumento di ingaggio, ma se vede che non ci sono prospettive in questo senso andrà via. Quando finiscono i cicli è normale che vada così".