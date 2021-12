Juve, senti Sconcerti: “Con De Paul avrebbe risolto i problemi a centrocampo”

Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni sul mercato della Juve, dove ha espresso il suo parere sul trasferimento di De Paul all'Atletico.

La Juve deve riscattare il passo falso maturato nella gara contro il Venezia, quantomeno per tentare di tenere ancora acceso il lumicino di speranza per riuscire ad entrare tra le prime 4 e partecipare dunque alla prossima edizione della Champions League. Per farlo, servirà una scossa immediata e soprattutto bisognerà ottenere un filotto di risultati utili consecutivi.