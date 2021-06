Juve, senti Rush: “Ramsey vive la mia stessa situazione. Quando ha la fiducia…”

Le parole dell'ex attaccante bianconero

"Il Galles? Gioca un calcio felice come quello dell'Italia. Tutti sanno che l’Italia sa difendere, ma ora ha un modo di attaccare efficace e pericoloso per chiunque: riflette la personalità e le idee di Mancini, uno che ha vinto in Italia e in Inghilterra. Il Galles è una squadra che sa che deve combattere per ottenere dei risultati. Ramsey? Sorrido, perché è una situazione un po’ simile a quella che ho vissuto io. Quando sei felice di giocare e senti la fiducia, tutto viene di conseguenza. Contro la Turchia è stato magnifico ed è questo il Ramsey che tutti conosciamo. Sono molto contento per lui: è un ragazzo così lovely".

"Le ultime due stagioni alla Juventus sono stati molto difficili, frustranti, non solo punto di vista fisico. Ci sono stati fattori e cambiamenti ai quali non ero abituato. In Nazionale invece sono contento di avere un team che mi segue passo passo, sanno di cosa ho bisogno e anche di cosa ha bisogno il mio fisico. Purtroppo a volte le squadre continuano a funzionare sempre in un certo modo, anche quando un calciatore avrebbe bisogno di più attenzione. Almeno adesso ho le persone giuste intorno a me e farò di tutto per tornare in un posto dove possa sentirmi di nuovo bene e avere fiducia".