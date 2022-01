Juve, senti Mihajlovic: “Quando Conte andò via, scelsero me. Poi saltò tutto”

L'allenatore del Bologna ha rilasciato delle dichiarazioni, in cui ha rivelato anche un curioso retroscena di mercato avvenuto qualche anno fa

Poche ore ormai ci separano dal fischio di inizio di Roma e Juve, con le due squadre che sono pronte a giocarsi il tutto per tutto per cercare di dare una scossa al campionato e tentare di rientrare prepotentemente in corsa per un posto in Champions. Per i giallorossi di Mourinho si tratterà quasi sicuramente dell'ultima spiaggia, dato che la distanza tra con i bianconeri è di 3 punti e in caso di sconfitta diventerebbero 6, considerando sempre che il quarto posto è ora occupato dall'Atalanta con 3 punti di vantaggio sulla Vecchia Signora.

Ancora qualche dubbio di formazione per Allegri che, sarà costretto a guardarla da casa in virtù della squalifica rimediata nelal giornata di ieri. Come lui, anche Bonucci, Danilo, Alex Sandro e Pinsoglio dovranno assistere da remoto, a causa degli infortuni rimediati nelle precedenti giornate. Si potrà invece contare sui recuperi di Pellegrini, Kaio Jorge e Chiellini, con quest'ultimo che dovrebbe partire dalla panchina lasciando spazio alla coppia formata da de Ligt e Rugani. Ma in queste ultime ore, a creare forte dibattito in casa Juve ci ha pensato l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, il quale ha rialsciato delle dichiarazioni suggestive al Corriere dello Sport, dove ha rivelato anche un particolare retroscena di mercato avvenuto proprio con i bianconeri diversi anni fa.

"Con la Juventus avevo fatto tutto. C’era l’indecisione diConte: la società non voleva esonerarlo e lui prima se ne era andato e poi ci aveva ripensato. Ad ogni modo ca**i loro. In quel momento erano liberi Allegri, Mancini e Spalletti, ma la Juventus aveva scelto me. Con la Sampdoria avevo fissato una data entro la quale avrei dovuto dare una risposta definitiva e visto che con la Juventus si andava per le lunghe rispettai la parola data a Ferrero e firmai per un altro anno con Ferrero".