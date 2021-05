Juve, senti Marino: “Tutti si augurano che De Paul resti ma bisogna essere realisti…”

Il ds dell'Udinese ha parlato di De Paul

redazionejuvenews

La stagione che è appena giunta al termine ha regalato colpi di scena fino all'ultimo secondo del campionato, con la Juventus che è riuscita a salvare la stagione conquistando la qualificazione alla prossima Champions League, oltre alla Coppa Italia e alla Supercoppa gia messe in bacheca precedentemente. Ma adesso, è inevitabile guardare gia al futuro e proprio per questo la dirigenza della Continassa sta monitorando tutte le situazioni di mercato vantaggiose, ma prima c'è da risolvere il nodo legato alla panchina. Con la posizione di Pirlo non ancora definita e il nome di Allegri sempre piu accostato ai bianconeri, la sensazione è che bisognerà attendere ancora qualche settimana prima che venga annunciato ufficialmente chi sarà al comando della Vecchia Signora nella prossima stagione.

Guardando al campo però, uno dei nomi che circola sul taccuino di Paratici è quello di Rodrigo De Paul, sempre piu lontano da Udine. Sul suo futuro è intervenuto anche il ds del club Pierpaolo Marino che, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "Tutti ci auguriamo che Rodrigo possa rimanere però dobbiamo essere realisti. Si è comportato bene è stato un Capitano esemplare. Sappiamo che se dovesse andare via non ci dovremo meravigliare, il ragazzo merita la possibilità di giocare in una squadra che si batte per le coppe.

Nel calcio sono stati sostituiti campioni anche a Udine e la società l’anno dopo ha sempre prodotto punti. Abbiamo la struttura per poter adeguatamente sostituire chiunque, so benissimo che Rodrigo rappresenta l’insostituibilità. A Udine è diventato uno dei top player del campionato italiano. Non ci faremo trovare impreparati".