Juve, senti Berhalter (ct Usa): “Ha grandi qualità, ama attaccare a tutta fascia. Ecco chi è Reynolds”

TORINO- In attesa di riprendere il campionato con la sfida del 3 Gennaio contro l’Udinese all’Allianz Stadium, la Juventus è tornata al lavoro alla Continassa agli ordini di mister Pirlo. Mentre la squadra lavora sul campo, la dirigenza lavora sul mercato per rinforzare la rosa, come richiesto a gran voce dallo stesso tecnico nelle scorse settimane. Il club bianconero, tra occasioni e possibili grandi colpi, vuole continuare con il ringiovanimento della rosa, iniziato nel corso dell’ultima estate con gli addii di calciatori a fine ciclo e l’arrivo di promesse dal futuro assicurato. Nel mirino, come risaputo, è finito anche il terzino destro Bryan Reynolds, terzino statunitense che milita nelle file dell’FC Dallas. Il ragazzo, che piace anche a Roma e Club Brugges, potrebbe arrivare in bianconero a partire dal prossimo Luglio, mentre per questi 6 mesi verrebbe “parcheggiato” in una società amica (si parla tanto del Cagliari). Ma chi è questo 19enne ai più sconosciuto? A tracciare un profilo, ai microfoni di TMW, ci ha pensato il Ct della Nazionale Statunitense Gregg Berhalter:

“Bryan è un terzino che possiede eccellenti qualità che lo rendono pericoloso in fase offensiva. E’ ancora molto giovane (19 anni ndr.), ma ha già dimostrato di poter fare la differenza quando scende in campo. Parliamo di un laterale destro che adora muoversi ed attaccare a tutta fascia e che è già protagonista con il suo club, l’FC Dallas, in MLS. E poi, non a caso, ha compiuto con grande successo tutta la trafila nelle selezioni giovanli del nostro paese, fino ad arrivare in Nazionale maggiore”. Ottime premesse per una Juve che, dopo l’arrivo di Weston McKennie dallo Shaktar, potrebbe diventare una squadra sempre più a stelle e strisce. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<