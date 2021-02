Juve, senti Alaba: “Voglio fare qualcosa di nuovo. I miei agenti sono in contatto con vari club”

TORINO – Mancano poco piu di 24 ore a quella che sarà la prima delle due sfide di Champions tra Juventus e Porto, valida per l’accesso ai quarti di finale della Champions League. I primi 90 minuti si disputeranno allo stadio Do Dragao di Oporto, dove i bianconeri proveranno gia ad ipotecare il passaggio del turno in quella che non sarà una partita affatto scontata. Gia, perchè la Vecchia Signora dovrà fare a meno delle pesanti assenze di Juan Cuadrado e dell’ex Barcellona Arthur, entrambi fondamentali per le manovre di gioco della squadra di Pirlo. Squadra che per via dei vari infortuni si è presentata varie volte decimata nelle sfide piu significative della stagione, come gia accaduto nella gara di campionato a San Siro contro l’Inter, dove arrivò la prima sconfitta in campionato per 2-0.

Proprio per questo, mentre la squadra è concentrata esclusivamente sulla sfida contro i portoghesi, negli uffici della Continassa si continuano a monitorare tutte le occasioni e le opportunità presentabili per rinforzare ulteriormente l’organico a disposizione di Pirlo. Una delle trattative avviate gia nella passata stagione e che potrebbe definirsi a giugno, porta in Baviera dai Campioni d’Europa in carica del Bayern Monaco. Il nome è sempre quello di David Alaba, laterale sinistro del club tedesco e che da tempo ha dichiarato di voler cambiare aria. Ma nella conferenza stampa di oggi ha rilasciato l’ennesimo messaggio ai suoi estimatori, dove ha svelato che i suoi procuratori sono in continuo contatto con alcune società: “Ho deciso di fare qualcosa di nuovo per me. Non è stata una decisione facile dopo 13 anni che sono qui ma è la mia volontà. Il mio futuro? E’ ancora tutto da decidere, i miei agenti sono in contatto con vari club ma non è un segreto questo. Sicuramente non sarà qui”. In attesa di ulteriori sviluppi, la Juventus resta affacciata alla finestra per affondare il colpo nel momento piu opportuno.