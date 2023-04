Juve, sarà la semifinale numero 22 per i bianconeri

22° semifinale in una competizione UEFA: i bianconeri sono i migliori in Italia e quarti a livello globale, dopo Barcellona, Bayern Monaco e Real

Grazie al pareggio di ieri contro lo Sporting Lisbona, la Juve si aggiudica per la ventiduesima volta una semifinale in una delle competizioni UEFA. Ed è il club italiano che è arrivato il maggior numero di volte a questo punto delle varie coppe europee. A livello globale invece è 4° in questa classifica speciale. Meglio dei bianconeri hanno fatto: Real Madrid (37), Bayern Monaco (28) e Barcellona (26).

Oltre alla Vecchia Signora, anche le altre due italiane impegnate ieri sono riuscite nel traguardo. La Roma strappa il pass per la semifinale di Europa League grazie alla vittoria contro gli olandesi del Feyenoord ai tempi supplementari, mentre la Fiorentina in Conference League vola in semifinale nonostante la sconfitta in casa per 2-3 contro il polacchi del Lech Poznan.

Se consideriamo poi anche la Champions League, sono in tutto 5 le italiane promosse in semifinale. A Roma, Juve e Fiorentina si aggiungono Inter e Milan che si affronteranno il 10 e il 16 maggio (si inizierà da Milan-Inter). I giallorossi invece affronteranno il Bayer Leverskusen (l'11 e il 18 maggio prima all'Olimpico e poi in Germania) e infine la Viola di Vincenzo Italiano sfiderà il Basilea (l'11 e il 18 maggio prima in casa e poi in trasferta).