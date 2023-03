Juve, ancora nel segno di Rabiot: il francese punta alla doppia cifra

Sale a 9 i numero di gol stagionali segnati da Rabiot: il francese punta a concludere la stagione per la prima volta in carriera doppia cifra

Il francese festeggia l'8° e il 9° gol stagionale con la maglia bianconera. Sono 7 in Serie A, per una stagione coi fiocchi: ora dista una sola lunghezza da Dusan Vlahovic, capocannoniere della squadra. 9 dei suoi 15 centri dal suo arrivo alla Juve li ha realizzati tutti nell'arco della stagione in corso, un vero e proprio record per il nativo di Saint-Maurice. Infatti, il suo bottino migliore risale al campionato 2015/16, quando al PSG era riuscito a realizzarne 6 in tutte le competizioni.