Juve, seconda e terza maglia 2023/24: le nuove indiscrezioni

Dai colori al design, passando per i dettagli: le ultime novità sulla seconda e terza maglia della Juve per la stagione 2023/24

Sei giornate di Serie A ancora da giocare e un'Europa League da provare a vincere: manca poco alla fine di questa stagione ma la Juve ha ancora tanto per cui lottare. È stata un'annata difficile per i bianconeri, che tra dimissioni, inchieste, penalizzazioni e prestazioni deludenti ha dovuto combattere dentro e fuori dal campo. In attesa di scoprire se i bianconeri riusciranno o meno a raggiungere i propri obiettivi, è già il momento di cominciare a pensare alla prossima alla prossima stagione.

LaMagliaBianconera ha infatti pubblicato un nuovo aggiornamento con le ultime novità sulla seconda e terza maglia della Juve per la stagione 2023/24. La maglia away dovrebbe essere bianca, con strisce orizzontali rosa, grigie e blu, e una texture tono su tono ispirata al Monte Rosa. Il livello di attendibilità è alto ma non sono ancora sicure al 100% le esatte tonalità dei vari colori.

Novità per quanto riguarda anche la terza maglia, che dovrebbe essere invece di un grigio scuro tendente quasi al nero, con i bordi sulle maniche bianchi. Tutti i dettagli, dal logo della Juve fino a quello della Adidas, dovrebbero giocare su varie tonalità di grigi. Come nel caso della maglia away, non sono ancora sicure al 100% le precise tonalità dei colori.