Juve, le anticipazioni sulla seconda maglia: prevale il giallo e il grigio

La stagione 2023-24 è oramai alle ultime battute, e si pensa già alla prossima annata. Come di norma in questi tempi, iniziano a circolare le foto delle maglie. Già la prima della Juventusè stata rivelata, mentre per la seconda, oggi è arrivata l'anticipazione della pagina "La Maglia Bianconera", che ha pubblicato la foto sul proprio profilo Instagram. Come si può notare, la maglia sarà incentrata sul giallo, con delle piccole parti in bianco e come secondo colore prevalente il grigio. Infine, nella parte bassa, ci sono anche degli inserti in rosa, che continua poi sul pantaloncino. Come sponsor resta saldo Adidas.