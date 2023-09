Anche il Lecce frena, Juventus da sola al secondo posto in classifica

Dopo il pareggio del Lecce contro il Monza, la Juve è saldamente al secondo posto in classifica in solitaria.

La Juventus , dopo la quarta giornata di campionato, è momentaneamente da sola al secondo posto in classifica, dietro all'Inter capolista con 12 punti. I bianconeri hanno racimolato, in questo primo mese di campionato, tre vittorie, rispettivamente con Udinese, Empoli e Lazio , ed un pareggio casalingo con il Bologna.

Il Lecce, che poteva insidiare la seconda piazza, questo pomeriggio ha pareggiato per 1-1 contro il Monza, non raggiugendo così la Juventus, che adesso non può essere più agguantata da nessuno in seconda posizione.