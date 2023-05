Juve, se parte Vlahovic il sostituto può arrivare dalla Serie A

La mancata partecipazione alla prossima Champions League della Juventus , sancita definitivamente con la sconfitta contro il Milan , avrà delle conseguenze. In particolar modo, sul progetto del club bianconero. Presumibilmente, senza i proventi della competizione europea più prestigiosa, questo dovrà inesorabilmente abbattere i costi della squadra. Gli addii più o meno voluti di Paredes, Di Maria e Rabiot permetteranno di far respirare le casse bianconere, ma potrebbero non essere sufficienti. Per finanziare una campagna acquisti comunque ambiziosa, la Juventus potrebbe anche decidere di sacrificare uno dei pezzi migliori della rosa attuale allenata da mister Allegri . L'indiziato numero uno sarebbe l'attaccante Dusan Vlahovic oggetto dei desideri di squadre di primo livello, e in particolare, secondo le ultime indiscrezioni, del Bayern Monaco.

Luci e ombre di Vlahovic alla Juve

Acquistato nel gennaio 2022 dalla Fiorentina per una cifra superiore ai 70 milioni di euro, Dusan Vlahovic è stato accolto nell'entusiasmo dei tifosi juventini. In viola, alla corte di Vincenzo Italiano, la punta serba era diventato un attaccante straripante dalle grandi doti fisiche e tecniche. Capacità che in bianconero sono apparse solo a singhiozzi. Il passaggio da una squadra che giocava per assisterlo a una ricca di ottimi giocatori non è stato assorbito velocemente dalla punta serbo. Che anzi, si è mostrato sempre più sofferente e nervoso nel corso degli ultimi mesi del suo ultimi campionato. A complicare i suoi trascorsi alla Juventusanche alcuni problemi fisici, soprattutto la pubalgia che lo ha limitato in particolar modo all'inizio della stagione 2022/23. Eppure nonostante alcuni problemi e numeri non trascendentali, Vlahovic rimane idea molto gradita da squadre di primo grido.