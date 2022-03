L’Inter pareggia: corsa Scudetto apertissima. Pioli: “Occhio alla Juve”

Milan, Napoli, Inter e Juve: chi vincerà lo Scudetto? A nove giornate dal termine la lotta per il primo posto è apertissima

E' stato un fine settimana ricco di emozioni in Serie A , con alcuni risultati inaspettati. In attesa di sapere come si comporterà la Lazio contro il Venezia, andiamo ad analizzare la lotta Scudetto . In testa alla classifica Milan, Napoli e Juventus sono riuscite a vincere, portandosi a casa i tre punti. Pareggi inaspettati, invece, per Inter, Roma e Atalanta, fermate rispettivamente da Torino e Genoa. I nerazzurri perdono quindi due punti e scendono al terzo posto. In testa alla classifica troviamo quindi il Milan (63 punti), seguito dal Napoli (60 punti) e infine dall' Inter (59 punti). Ricordiamo però che la squadra di Simone Inzaghi deve però recuperare una partita.

La Juventus a quota 56 punti è invece quarta, tre punti sotto il terzo posto (quattro nel caso in cui l'Inter dovesse vincere il recupero) e ben otto punti sopra il quinto (sette nel caso in la Lazio dovesse vincere questa sera). La distanza dalla testa della classifica è invece ancora ampia, ben sette punti: lo Scudetto è ancora possibile? Intervistato da Sky Sport al termine della partita, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha detto: "Firmerei per il secondo posto? Non firmo nulla in questo momento, dobbiamo solo dare il meglio. E tengo la Juve ancora dentro la lotta per il titolo, sta facendo una serie incredibili di risultati positivi e mancano ancora nove giornate, quindi c'è ancora spazio per tener dentro tutte le prime cinque in classifica. Quando nominerò la parola scudetto? Solo a una giornata dalla fine se saremo ancora in corsa... Ora sto già pensando a quanto sarà difficile vincere a Cagliari".