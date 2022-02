Sabato il derby della Madonnina: match scudetto? Occhio alla Juve…

Domani andrà in scena il derby della Madonnina: sarà un match scudetto? In conferenza i due allenatori si sono detti preoccupati dalla Juve

redazionejuvenews

Domani andrà in scena uno dei match più importanti e attesi del calcio italiano, quello tra Inter e Milan, il così detto derby della Madonnina. Le due squadre, da sempre rivali, sono pronte a darsi battaglia dal primo all'ultimo minuto di gioco. All'andata finì in pareggio, questa volta ci si aspetta un vincitore. Dopo aver passato alcuni anni sottotono, ora nerazzurri e rossoneri sono rispettivamente primi e secondi, in un match che potrebbe rivelarsi fondamentale per la corsa scudetto. L'Inter campione in carica, infatti, nonostante una partita da recuperare ha comunque quattro punti di vantaggio su Milan e Napoli seconde. Una vittoria in uno scontro diretto potrebbe essere decisiva.

In conferenza stampa l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato proprio della classifica di Serie A: "Penso che la classifica sia molto veritiera. Considero Milan, Atalanta, Napoli e Juventus come pretendenti al titolo. I bianconeri in estate erano i miei favoriti e negli ultimi due mesi hanno fatto un grandissimo percorso e in più hanno fatto un grande mercato. Ci sono ancora tanti punti a disposizione". Dello stesso parere anche l'allenatore rossonero Stefano Pioli: "Juve ancora in corsa per lo scudetto? Ci è sempre stata dentro, al di là del mercato. Ha preso un 9 molto forte, ma poi sarà il campo a determinare certi risultati. Il campionato è molto equilibrato, molto simile rispetto a quello dell'anno scorso. Noi abbiamo gli stessi punti e vogliamo migliorare il punteggio finale: dobbiamo spingere già da domani".

I bianconeri possono veramente puntare allo scudetto? I pronostici non sono a favore dei bianconeri, ma nel calcio tutto è possibile. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà evitare ad ogni costo di perdere altri punti per strada e al tempo stesso dovrà sperare in un drastico calo delle avversarie, Inter su tutte. La speranza è sempre l'ultima a morire, ma in questo caso sembra un'impresa da Mission Impossible.