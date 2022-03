Milan, Napoli, Inter o Juve: chi vincerà lo Scudetto? Il parere di Barzagli

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Andrea Barzagli ha parlato della lotta Scudetto tra Milan, Napoli, Inter e Juve: chi vincerà?

redazionejuvenews

Mancano otto giornate al termine della Serie A, ma la lotta per il primo posto è ancora apertissima. Le prime quattro squadre in classifica, infatti, sono tutte racchiuse in soli sette punti: chi vincerà? Il Milan, forte dei tre punti di vantaggio, è ovviamente la favorita, ma scommettiamo che le altre squadre faranno di tutto per metterle i bastoni tra le ruote.

La Gazzetta dello Sport ha quindi deciso di chiedere a chi di Scudetti ne capisce: dieci giocatori che in carriera hanno vinto la Serie A in ben più di un'occasione. A tutti sono state fatte le stesse tre domande:

1) Milan, Napoli, Inter, Juve. Chi vincerà il campionato 2021-22 e... perché?

2) Fuoriclasse o gregario, titolare o riserva: chi sarà l’uomo chiave della corsa scudetto?

3) Una squadra andrà in fuga oppure si deciderà tutto all’ultima giornata?

Tra le varie leggende intervistate c'è anche Andrea Barzagli, che con la maglia della Juve ha vinto per otto volte lo Scudetto. Ecco le sue risposte:

1) Credo che il Milan abbia qualche percentuale in più delle altre, perché ha entusiasmo, ha un buon calendario e può approfittare dei due scontri diretti delle altre nel prossimo turno di campionato. La Juventus è in corsa ma non dipende solo da lei, deve fare il massimo sforzo vincendole tutte e sperare che le altre tre si fermino.

2) Per noi nostalgici nati negli Anni 80 viene istintivo dire Ibrahimovic, però penso che al Milan una spinta in più possa arrivare da Leao e Giroud. Il Napoli dipende molto da Osimhen, che mancherà tanto nella prossima sfida, all’Inter servono i gol di Lautaro mentre nella Juve Vlahovic può essere l’uomo in più.

3) Prevedo una lotta fino all’ultima giornata, perché è sempre stato un campionato molto equilibrato. Delle squadre che a turno si sono alternate in testa alla classifica, nessuna è mai riuscita a staccarsi in maniera netta dalla seconda.