Juve, scopritore Weah: “E’ un guerriero dalla grande intelligenza tattica”

Weah e la Juventus

Infine, Flood ha descritto le qualità di Weah ai fini degli obiettivi della Juventus: ""La cosa che mi colpiva di più era la sua intelligenza tattica. Con la palla aveva una incredibile capacità decisionale, cosa che in allenamento lo rendeva in grado di far migliorare i suoi compagni di squadra. Inoltre già all’epoca era un grande finalizzatore, credo che questa qualità ce l’abbia nel sangue (ride, ndr). Dal nulla era in grado di creare qualcosa, anche se aveva attorno tanti avversari trovava sempre un modo per tirare in porta o per fornire un assist se in posizione defilata. Quest’ultima cosa la fa anche adesso nella Nazionale degli USA ed è quello che dovrebbe fare alla Juventus. Sono emozionatissimo per questo suo nuovo percorso alla Juventus e non vedo l’ora di vederlo in azione con questa nuova maglia. Timo è perfetto per il sistema di gioco dei bianconeri: essendo un guerriero nato, ha sempre fame di successo. Darà tutto e lavorerà sodo per il club e i tifosi. Sono entusiasta di vederlo in Serie A, proprio come fece suo padre diversi anni fa. Aggiungo che poi è in grado di agire anche come esterno in quel centrocampo a cinque fornendo cross e assist agli attaccanti. Quando parliamo di Juventus, chiaramente ci riferiamo a un club con una grande tradizione e in assoluto uno dei migliori in tutta Europa. Di certo Timo attirerà la gente degli States a seguire i bianconeri. Io ad esempio in questa stagione tiferò per la Juve".