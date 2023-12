Juve, scopritore Gatti: “Ha sempre avuto grande voglia di emergere”

Fassoli, ex direttore della Verbania ai tempi della scoperta di Gatti, ha spiegato cosa lo avesse colpito del giocatore della Juventus

Intervistato per Sportitalia.com, Pietro Fassoli, ex dirigente della Verbania, ha parlato di Federico Gatti, oggi alla Juventus. Ecco cosa ha detto: "Ero stato io a volere e a portare Federico da noi avendolo visto direttamente sul campo. Dicevo a suo padre Ludovico che di sicuro sarebbe arrivato stabile nel professionismo, ma onestamente non credevo sarebbe arrivato addirittura alla Juve e alla Nazionale. Avrei detto Serie B, di quello ne ero appunto certo".