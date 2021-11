Juve, dopo la sconfitta è polemica. Barzagli: “Così non va bene”

Al termine della partita contro l'Atalanta, soltanto cinque giocatori sono andati a salutare i tifosi sotto la curva. Il commento di Barzagli

redazionejuvenews

Ennesima batosta stagionale per la Juventus di Massimiliano Allegri, che ieri è stata sconfitta 1 a 0 dall'Atalanta. I bianconeri non sono riusciti a rendersi pericolosi in fase offensiva e hanno subito gol a causa di un errore grossolano in fase di impostazione. Prestazione da dimenticare quindi per la Juventus, che sono sembrati ancora una volta una squadra priva di un'identità di gioco precisa. I problemi non sono però finiti qui.

Al termine dei match giocati in casa è usanza andare a salutare i tifosi in curva, un gesto semplice ma necessario. Il calcio esiste grazie ai propri tifosi e salutarli a fine partita è il minimo. Ieri sera, però, soltanto cinque giocatori si sono presentati sotto la curva. Paulo Dybala, Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Wojciech Szczesny e Matthijs De Ligt sono stati gli unici ad avere la forza di salutare i tifosi, nonostante la brutta prestazione. E non è un caso che a fare questo gesto siano proprio questi cinque: da Dybala (capitano) fino a Bonucci, loro sono le cinque colonne portanti della squadra. A parziale giustificazione dei giocatori bianconeri c'è da dire che la tifoseria ha urlato in coro per tutta la partita frasi come "Tirate fuori i co***oni", e che quindi è probabilmente che molti giocatori abbiamo voluto evitare altri insulti.

In realtà, però, è proprio in questi momenti di difficoltà che i giocatori hanno il dovere di metterci la faccia, e se serve di prendersi anche qualche insulto. A confermare questa tesi ci ha pensato Andrea Barzagli, che dagli studi di DAZN ha commentato: "C’è grande delusione quando non fai bene in una grande squadra, e forse non se la sentono di prendersi fischi e insulti. Però non bastano 5-6 giocatori in uno spogliatoio, ce ne vogliono di più". Insomma, in questo periodo sembra che in casa Juve non ci sia una cosa che vada nel verso giusto. I bianconeri riusciranno ad uscire da questo periodo nero?