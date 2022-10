Juve, Sconcerti esalta Milik: “Sa giocare a calcio, è preziosissimo”

La Juve vista fin qui ha avuto tanti, tantissimi problemi, soprattutto in attacco. Per questo la vittoria per 3-0 contro il Bologna è da considerarsi un segnale più che positivo, che può far ben sperare in vista delle prossime partite. Con i rossoblù, infatti, i bianconeri hanno creato tante occasioni da gol, rendendosi molto pericolosi. Dopo il lungo digiuno Vlahovic si è sbloccato, mentre Milik continua a viaggiare ad una media gol da top player. Che sia l'inizio della rimonta?