Juve, il figlio di Scirea incorona Danilo: “È un capitano vero”

"È stata un’emozione fortissima - ha continuato -. Ero concentrato sulla partita, poi ho visto Dani ed è stato tutto molto bello. Il gol perfetto, non me l’aspettavo».

Danilo al termine della partita gli ha poi regalato la maglia: "Non me l'aspettavo e mi ha fatto un immenso piacere. Dani è una grandissima persona, quando ha preso la 6 gli avevo chiesto la maglia e lui me l’aveva data. Questa però è speciale, gliela riporterò perché voglio la dedica. È un capitano vero, ha usato bellissime parole: ricordando mio padre ha ricordato anche lo stile Juventus".