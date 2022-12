Schillaci: “Io dirigente? No, ma se alla Juve servisse una mano ci sarei”

Intervistato da Tuttosport, l'ex attaccante Totò Schillaci ha parlato della Juve: "Ruolo in dirigenza? Risponderei no grazie. No perché sono uno spirito libero. Non riuscirei a stare dietro una scrivania. Ma se da Torino qualcuno mi dovesse chiamare sarei pronto a dare una mano". Da dirigente avrebbe mai preso CR7? "Se prendo Ronaldo poi devo costruire tutta una squadra intorno a lui, per lui. La Juventus l’ha preso per vincere la Champions League. Ma un giocatore non può risolvere tutti i problemi. La Juve avrebbe dovuto costruire una grande squadra e non puntare solo su di lui. Se lo prendi a livello di marketing è un discorso ma per vincere in Europa non poteva bastare… Se la Juventus non ha vinto la Champions League non è colpa solo di Cristiano. Lui ci ha provato, ha dato tutto".