Juve, Scamacca per il post Vlahovic? L’attaccante: “Chi mi prende fa un affare”

Dopo due anni deludenti e con l'arrivo di Giuntoli come nuovo Football Director, la Juve questa estate si prepara a una rivoluzione. Da Bonucci messo fuori rosa ai nuovi acquisti: i bianconeri sono pronti a cambiare aria. In quest'ottica nessuno può dirsi sicuro del posto, ben che meno Vlahovic. L'attaccante serbo la scorsa stagione non è riuscito a convincere e ora potrebbe essere sacrificato per finanziare il mercato in entrata. Il PSG sembra interessato al suo cartellino ma per il momento non sono arrivate offerte ufficiali. Nel frattempo, però, la dirigenza bianconera si è già messa alla ricerca di alcuni possibili sostituti.