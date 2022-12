Juve, Scaloni su Di Maria: “Ieri si è allenato ma giocherà solo chi è al 100%”

Scaloni ha poi parlato dell'ex Juve Paulo Dybala, fin qui sempre in panchina: "Paulo Dybala sta bene. Non ha ancora giocato un minuto perché non ho trovato il momento giusto per farlo scendere in campo. In ogni caso è parte del gruppo. Far giocare tutti è difficile, siamo in ventisei". Dalle parole del ct si prospetta un'altra panchina per La Joya, che non dovrebbe essere titolare neanche contro l'Olanda. Riuscirà a subentrare a partita in corso? Staremo a vedere.