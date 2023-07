Juve, la Saudi Pro League è pronta al rilancio per Pogba

Dall’entourage dell'ex Manchester United filtra tutto sommato ottimismo: il Polpo avrebbe il desiderio di rimanere e 'tornare grande assieme alla Juve', anche per riscattare la scorsa stagione, intervallata da problemi fisici e grane giudiziarie che hanno colpito la società. La Juventus in tutto questo pretende certezze nelle prossime settimane, per potersi -nel caso- muovere sul mercato. Vero è che la società -visto il suo ingaggio da 10 milioni di euro lordi- non direbbe di no se Pogba chiedesse di andare via.