Dagli argentini fino Bonucci: tutte le stats di Juve-Sassuolo

Vittoria netta, per 3-0 contro il Sassuolo. La Serie A 2022/23 inizia nel migliore dei modi per la Juve, che inizia la stagione con il piede giusto. La squadra di Massimiliano Allegri si è difesa alla perfezione, attaccando con grandissima efficacia. La formazione di Alessio Dionisi non ha avuto speranze, costretta ad inseguire per gran parte del match. Il Sassuolo non ha però mai perso lo spirito offensivo che contraddistingue i neroverdi.