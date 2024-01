Da Vlahovic a Laurientè: tutte le statistiche in vista di Juve-Sassuolo

In vista del match tra Juve e Sassuolo la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sulle due squadre

In vista del match tra Juve e Sassuolo la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sulle due squadre: "Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime cinque gare contro la Juventus in Serie A TIM (2P), incluse le ultime due in ordine di tempo; i neroverdi avevano ottenuto appena un successo nelle precedenti 16 sfide di massimo campionato con i bianconeri, perdendo ben 12 volte nel parziale (3N).

La Juventus ha vinto otto delle 10 sfide casalinghe di campionato contro il Sassuolo, collezionando nel parziale un pareggio (2-2 nel dicembre 2019) e una sconfitta (1-2 nell’ottobre 2021). I bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata nell’ultimo match allo Stadium contro i neroverdi e non collezionano due clean sheets di fila in casa contro la formazione emiliana dal 2016.

Dopo il ko nel match d’andata, la Juventus non ha più perso in campionato e ha collezionato 11 vittorie e tre pareggi in 14 giornate, registrando il miglior andamento in Serie A TIM (36 punti conquistati, tre più dell’Inter).

Il Sassuolo ha ottenuto tre delle cinque vittorie in questo campionato contro tre delle prime quattro squadre della classifica (Inter, Juventus e Fiorentina, nell’ultimo turno); è proprio da settembre – dalla doppietta Juventus-Inter – che i neroverdi non registrano due successi di fila in Serie A TIM.

Escludendo il 2005/06, quando la Juventus ha raccolto più di 45 punti nelle prime 19 partite di un campionato di Serie A TIM, ha sempre poi vinto lo Scudetto a fine stagione (è successo in cinque occasioni, l’ultima nel 2019/20). L’ultima volta che ne aveva conquistati esattamente 46 risaliva al 2014/15, la prima stagione di Massimiliano Allegri alla guida della Vecchia Signora.

Il Sassuolo ha raccolto 19 punti in questo girone d’andata, due in più dei 17 registrati nella Serie A TIM 22/23 a questo punto del torneo; in tutte le ultime quattro stagioni (dal 2019/20 al 2022/23) i neroverdi hanno sempre raccolto più punti nel girone di ritorno rispetto a quanti accumulati nell’andata.

La prossima sarà la partita numero 400 del Sassuolo in Serie A TIM: sarà la 38ª squadra della storia a raggiungere questo traguardo dalla nascita del girone unico (1929/30); per i neroverdi fin qui 131 vittorie, 110 pareggi e 158 sconfitte.

La Juventus è una delle tre squadre con più gol segnati di testa in questa Serie A TIM (otto, come Fiorentina e Roma): in generale, da quando Allegri è tornato sulla panchina bianconera (2021/22), i bianconeri hanno messo a referto ben 34 reti di testa nel massimo torneo, record condiviso con il Napoli.

Dusan Vlahovic ha sempre trovato il gol nelle tre partite casalinghe disputate contro il Sassuolo in Serie A TIM: due con la Fiorentina all’Artemio Franchi e una doppietta nella sua unica sfida all’Allianz in bianconero contro i neroverdi (3-0 il 15 agosto 2022).

L’unico gol segnato in questo campionato da Armand Laurienté è arrivato nel match d’andata contro la Juventus: dopo quella partita il francese ha tentato la conclusione ben 29 volte in Serie A TIM, senza mai andare a bersaglio (solo Cambiaghi dell’Empoli, 33 tiri senza segnare, ha fatto peggio nel periodo)".

