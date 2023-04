Juve, attenta al Sassuolo: la squadra di Dionisi si esalta contro le grandi

La Juvemette nel mirino il Sassuolo per tornare a fare punti in campionato dopo la vittoria in Europa League. Il gruppo bianconero deve voltare pagina dopo l'ultima uscita stagionale in Serie A, con la sconfitta all'Olimpico dall'ex Sarri. Di fronte troveranno una squadra con una forte identità, quella che Alessio Dionisi sta provando a dare al Sassuolo che domani ospiterà la Vecchia Signora al Mapei Stadium.