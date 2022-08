Juve, occhio a Berardi: da possibile acquisto a pericolo numero uno

Questa sera la Juve affronterà il Sassuolo , una squadra estremamente difficile da battere, che nella passata stagione ha dato del filo da torcere ai bianconeri. Quest'anno però l'allenatore neroverde Dionisi dovrà fare a meno di diversi giocatori fondamentali. Scamacca si è infatti trasferito al West Ham, Traorè è infortunato e il tecnico rischia di doversi privare anche di Raspadori, vicino al Napoli. L'attacco sarà quindi completamente rivoluzionato, se non per Domenico Berardi , capitano e punto fisso della squadra. Ad inizio estate l'attaccante italiano era stato dato tra i più probabili sostituti di Dybala alla Juve, ma alla fine il classe 1994 è rimasto , pronto a rinnovare e a diventare una bandiera del club.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i bianconeri, l'allenatore del Sassuolo Dionisi ha aggiunto : "Per quanto riguarda Domenico incrocio le dita e spero che questo rinnovo arrivi alla svelta, credo sia il giocatore più forte della storia del Sassuolo ed è giusto che ci sia questo, spero tanto che si giunga a questa conclusione perché sarei tanto contento se questa cosa andasse in porto. Credo che Domenico se lo meriti". Il rinnovo non è ancora ufficiale, ma Berardi dovrebbe firmare un accordo di 5 anni, praticamente a vita, con un notevole aumento dello stipendio.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, invece, l'ex Juve e Sassuolo Peluso ha detto: "Mi dispiacerebbe non vedere Berardi in un top club, è il arrivato il suo momento. Da amico e da compagno credo che sia giusto che si confronti con grandi competizioni come la Champions League. Sono sicuro che, se ci fosse l’opportunità, il Sassuolo non metterebbe il bastone tra le ruote a Domenico, soprattutto per una questione di gratitudine. D’altro canto, al tempo stesso, è giusto che la società se lo tenga stretto qualora non arrivi l’offerta giusta perché tutti sanno quanto sia importante".