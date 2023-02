Sassuolo succursale della Juve? L’Atalanta scherza, ma poi viene sconfitta

Dopo aver preso in giro il Sassuolo, ieri sera l'Atalanta è stata sconfitta dalla squadra di Dionisi: il commento di Dionisi e Marino

redazionejuvenews

"JuveSassuolontus", una semplice parola che ha creato un enorme scompiglio. Ieri prima della partita tra Sassuolo e Atalanta, i bergamaschi hanno deriso i neroverdi giocando con il nome della squadra su un tweet, poi rimosso. Da anni il Sassuolo viene definito dai tifosi avversari come "Scansuolo", a sottolineare una presunta "alleanza" con la Juve. Negli anni i rapporti tra i due club sono stati senza dubbio proficui (chiedere a Locatelli) ma mai sleali sul terreno di gioco. Quella che doveva essere una semplice battuta, dopo la sentenza per plusvalenze si è trasformata invece in una gigantesca polemica.

Per di più, poi, il Sassuolo ha anche vinto: il gol di Laurientè ha regalato alla squadra di Dionisi i tre punti, "Partite così fanno bene - ha detto l'allenatore neroverde. Perché c'è stata una squadra in campo che ha fatto tutto quello che poteva. Abbiamo sofferto nel finale, ma giocavamo contro la squadra più in forma insieme al Napoli. Abbiamo sfruttato la superiorità numerica grazie alla nostra qualità, siamo andati in vantaggio e poi l'abbiamo gestita. Bisogna avere equilibrio, sia nei momenti negativi che ore dopo 2 vittorie".

Non dello stesso parere il direttore generale dell'Atalanta Marino, che al termine della partita ha criticato l'arbitraggio: "Questa partita è nata in salita, già al 4' è stato fischiato un fallo a Maehle lanciato verso la porta avversaria...E' inutile tornare sull'espulsione di Maehle che non c'era, in generale sono stati dati troppi cartellini gialli senza senso per normali falli di gioco. L'errore è pesante ma può starci, la nostra arrabbiatura è legata al fatto che c'è un passato e oggi abbiamo rivisto certe situazioni con il metro di giudizio che lo scorso anno ci ha penalizzato".