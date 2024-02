Juve, Gama: “Addio alla Nazionale? È stato un bel viaggio, grazie a tutti”

La calciatrice della Juve WomenSara Gama ha detto addio alla Nazionale di calcio italiana femminile. Al termine di Italia-Irlanda intervistata da Rai Sport ha detto: "È stata una bella giornata e ringrazio tutti per l'affetto. È stato un bel viaggio, con una degna conclusione. Devo ringraziare tutti. Ci sarebbe molto da dire per questi anni, mi tengo dentro di me le persone che ho incontrato".