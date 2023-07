Juve, sarà ‘Cuadrado bis’ con Morata all’Inter? I sauditi insistono

Il futuro di Alvaro Morata è ancora tutto da scrivere. In Italia Roma e Inter stanno tentando il tutto per tutto mentre la Juventus in tutto ciò resta a guardare. I bianconeri infatti hanno 'le mani legate' e tenterebbero l'affondo solo in caso di addio di Dusan Vlahovic. Nonostante le voci di mercato, l'attaccante classe '92 si è unito ieri ai suoi compagni di squadra per iniziare la preparazione.