Juve, Santini: “Penalizzazione giusta ma sbagliati i tempi”

Fabio Santini ha commentato la sentenza che ha coinvolto la Juventus: il giornalista si dichiara d'accordo con la pena ma non con i tempi

Inervenuto a TV PLAY, trasmissione di calciomercato.it, Fabio Santini ha espresso il suo parere sulla sentenza della Giustizia Sportiva nel caso plusvalenze. Nonostante il giornalista si dichiari d'accordo sulla pena inflitta alla Juventus , non avrebbe apprezzato i tempi e i modi scelti.

Ecco cosa ha detto: "Trovo vergognoso come ci si stia comportando nei confronti della Juventus. I dieci punti per me sono sacrosanti, ma la penalizzazione andava data a fine stagione, coi punti di penalizzazione da scontare il prossimo anno".