Juve, Santini: “Il Manchester United pronto a fare follie per Bremer”

Fabio Santini ha parlato del difensore della Juventus, Glaison Bremer: per il giornalista il Manchester United andrà alla sua carica in estate

Intervistato a Tv Play, Fabio Santini ha parlato del difensore centrale della Juventus , Glaison Bremer . Per il giornalista esperto di calciomercato, il Manchester United si presenterà alla porta del club bianconero per lui nel calciomercato estivo. La società inglese sarebbe disposta ad avvicinarsi alle pretese della Juve pur di arrivare al giocatore brasiliano. Ecco le sue parole:

"Lo United farebbe follie per il brasiliano. La Juventus si siederebbe al tavolo per non meno di 60 milioni di euro. Con la possibile partenza di Bremer, Giorgio Scalvini diventerebbe l'obiettivo numero uno del ds Giuntoli. Da segnalare anche l'interesse dei bianconeri per Alessandro Buongiorno".