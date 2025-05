Juve, Santarelli: “Il problema è aver paura delle ultime 2 partite”

Santarelli ha parlato del finale di stagione della Juve: per il giornalista ci sarebbe un certo timore nei confronti degli ultimi due impegni

Nel suo editoriale su TJ, Alessandro Santarelli ha parlato del finale di stagione della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “(..) Questo è il vero problema amici miei, aver paura delle ultime due partite, una Juventus che rischia di non arrivare quarta, tifare per un Venezia salvo o già retrocesso e di saper battere l’Udinese in casa. E guardate, ha ragione Tudor, l’unico da salvare in questo disastro, quando ci racconta di una squadra finita dentro un buco. Ora la domanda è una: Thiago Motta era letteralmente fuori controllo, ma i dirigenti? Non si sono accorti di quanto accadeva?”.

Santarelli: “La proprietà è infuriata. Si prepara l’ennesima rivoluzione”

Il giornalista ha anche aggiunto: "(..) Eppure gli indizi c'erano tutti. Il primo? La fascia di capitano che ruotava. La Juve è altro, la Juve è identità e valori, la Juve è tradizione, tutto quello che in questa sciagurata stagione è venuto a mancare. Ecco perché la proprietà è infuriata, ecco perché si prepara l'ennesima rivoluzione, ecco perché invece che puntare il mirino verso chicchessia bisognerebbe una volta per tutti mettere da parte l'Io e pensare al noi. Torno sempre su questo concetto, che trovo meraviglioso, ma che purtroppo ho la sensazione che non sia stato applicato al meglio".