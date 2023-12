Juve, Sancho si allontana: l’inglese verso il ritorno al Dortmund

Niente Juve nel futuro di Jadon Sancho: il giocatore inglese spinge per il ritorno al Borussia Dortmund. Le ultime novità

La Juve è a caccia di rinforzi in vista del prossimo mercato di gennaio e tra i profili osservati c'è anche quello di Jadon Sancho . Il talento inglese si è perso al Manchester United ed è ormai fuori dal progetto tecnico della squadra di Ten Hag.

Per questo i bianconeri vorrebbero portare il giocatore a Torino in prestito con diritto di riscatto, ma ora la favorita sembra essere ilBorussia Dortmund. Sancho vorrebbe infatti tornare al BVB, che negli ultimi giorni si è mosso in maniera concreta verso l'inglese. La squadra tedesca è pronta a mettere sul piatto il cartellino di Malen, attaccante che piace molto ai Red Devils.