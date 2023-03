Juve, presidente Sampdoria: “Gol Rabiot? Lotta con i mulini a vento”

Il presidente della Sampdoria Lanna è tornato a parlare del gol di Rabiot in occasione del match contro la Juve

redazionejuvenews

Intervenuto a margine della presentazione di un nuovo club di sostenitori, il presidente della Sampdoria Lanna è tornato a parlare del gol di Rabiot: "Non voglio entrare nel merito degli episodi. Mi sono scocciato di parlare di certe cose, mi sembra di lottare contro i mulini a vento. Ma lo dico senza polemica. Certamente con qualche decisione differente, dalla prima di campionato a oggi, potremmo avere sei o sette punti di più in classifica. E essere a 18 invece che a 12 ti cambierebbe non poco le prospettive… Confido per domenica in un arbitraggio equo. Questo sì".

Sulla delicata situazione del club blucerchiato ha aggiunto: “Continuiamo a lottare fino in fondo come sta facendo la squadra, lo faremo noi per trovare una soluzione alla nostra amata Sampdoria e per salvare tutta quella parte di aziende molte delle quali sono genovesi e del territorio. Cerchiamo anche di portare avanti quello che possiamo e di salvare anche loro, perché loro ci sono venute dietro, ci hanno aiutato e continuo a ringraziarle per il sostegno che ci danno.

Un grazie a tutti quelli che ci stanno aiutando perché ne abbiamo bisogno, noi come in un fortino stiamo difendendo tutto quello che possiamo e cercheremo di portarla in porto da qualche parte, in un porto sicuro. Notizie sulla cessione? Certe no, sicuramente si stanno muovendo le persone incaricate del processo e spero che a breve ci diano delle notizie un po’ più confortanti”.