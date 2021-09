Juve, contro la Sampdoria chance da titolare per Perin. E Donnarumma…

Contro la Sampdoria, la Juventus potrebbe scendere in campo con Perin titolare. Turno di riposo per Szczesny. Nel mentre Donnarumma...

redazionejuvenews

L'inizio di stagione di Szczesny è stato terribile, da rimuovere dagli annali del calcio italiano. Il portiere polacco, una vera sicurezza nelle passate stagioni, è stato protagonista di diversi errori grossolani, che sono costati diversi punti in classifica alla Juventus. Nelle ultime uscite il numero uno bianconero sembra essere tornato sui suoi livelli, ma gli errori pesano e il suo posto nella Juventus rimane a rischio. Secondo le ultime indiscrezioni, alla prossima giornata contro la Sampdoria, il polacco potrebbe riposare, per lasciare spazio a Mattia Perin. Sia chiaro, la mossa di Massimiliano Allegri non va vista come una bocciatura ma come un normalissimo turnover in vista dell'importante match di Champion League contro il Chelsea. Contro i Blues, quindi, Szczesny tornerà titolare, ma contro i blucerchiati potrebbe rimanere in panchina.

Per il portiere italiano, che ha giocato tante stagioni al Genoa, sarà una sorta di derby. La Juve ha la fortuna di potersi permettere di tenere in panchina un portiere di grandissima esperienza come Perin, cosa che pochissime altre squadre possono fare. Difficilmente Szczesny verrà messo in panchina a lungo, con le gerarchie tra i pali bianconeri che sono ben chiare: il polacco è il titolare, nonostante tutto e tutti. In porta più che mai, c'è bisogno di grandissima fiducia. Allegri lo sa bene e ha deciso di continuare a puntare sull'ex Arsenal, a prescindere dagli errori che un portiere, anche esperto, può commettere.

Nel mentre rimane aperto il discorso Donnarumma. Il portiere della nazionale italiana, fresco vincitore degli Europei, si è da poco trasferito dal Milan al PSG. In Francia, però, le cose non stanno andando come previsto. La concorrenza con Keylor Navas è agguerrita e per il momento Mauricio Pochettino ha sempre preferito l'esperto portiere ex Real Madrid. Sembra quindi che Mino Raiola, al termine della stagione, voglia provare a far trasferire nuovamente il suo assistito: destinazione Juventus. Sogno o realtà?