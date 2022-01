Juve-Sampdoria, i convocati bianconeri: si rivede Danilo, out Bernardeschi

A poche ore dall'inizio del match di Coppa Italia tra Juventus e Sampdoria, andiamo alla scoperta dei convocati bianconeri

Dopo la vittoria in Serie A contro l'Udinese, questa sera la Juventus scenderà di nuovo in campo. Il prossimo avversario dei bianconeri sarà la Sampdoria, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I blucerchiati stanno vivendo un momento particolarmente delicato (l'allenatore D'Aversa è stato appena esonerato), ma non per questo la squadra di Massimiliano Allegri potrà permettersi il lusso di abbassare la guardia. Vincere una partita secca come questa non è affatto scontato. Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha annunciato la lista dei convocati:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani, De Winter.

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski, Miretti.

Attaccanti: Morata, Dybala, Kaio Jorge, Aké, Soulé.

Buone e cattiive notizie per Massimiliano Allegri, che finalmente ritrova Danilo ma è costretto a privarsi di Bernardeschi. L'esterno italiano è stato fermato da un leggero problema muscolare e questa sera riposerà in via precauzionale sperando possa riprendersi in vista della prossima giornata di Serie A. Convocati invece i due giovani biancoenri Akè e Soulè. Se la partita andrà per il verso giusto ci sarà sicuramente spazio anche per loro.

Chi scenderà quindi in campo questa sera? I padroni di casa scenderanno in campo con un 4-2-3-1, con Perin tra i pali. Difesa a quattro composta da De Sciglio, De Winter, Rugani e Pellegrini. A centrocampo spazio a Bentacur e Rabiot, con Kulusevski, Kaio Jorge e McKennie sulla trequarti. In attacco Morata agirà come unica punta. Turno di riposo per Dybala, pronto a subentrare a partita in corso. Non ci sarà invece Moise Kean, squalificato dopo l'espulsione rimediata in estate con la maglia dell'Everton in Carabao Cup. Di seguito ecco la probabile formazione bianconera.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, De Winter, Rugani, Pellegrini; Bentancur, Rabiot; Kulusevski, Kaio Jorge, McKennie; Morata. All. Allegri