Juve, trattativa Samardzic: possibile contropartita per abbassare il prezzo

La Juve vuole Samardzic: possibile contropartita nell'operazione per convincere l'Udinese e abbassare il costo del cartellino

Il mercato invernale è terminato da poco ma la Juve pensa già alla prossima estate. Uno dei principali obiettivi dei bianconeri sarà rinforzare il centrocampo e Lazar Samardzic è in cima alla lista dei desideri bianconeri.

Secondo quanto riportato da Tuttosport la dirigenza della Vecchia Signora starebbe pensando di inserire nella trattativa una contropartita così da abbassare le richieste economiche dell' Udinese che chiede 25 milioni di euro per il cartellino del centrocampista tedesco.

Il prescelto potrebbe essere Fabio Miretti, giocatore che alla Juve non sta rendendo come previsto. Il giocatore italiano potrebbe quindi essere inserito nella trattativa, sacrificato per arrivare a Samardzic.