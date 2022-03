Juve, senti Tacchinardi: “L’Inter non sembra più in grado di vincere”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex Juve Tacchinardi ha analizzato la vittoria dei bianconeri contro la Salernitana

Di ritorno dalla pausa nazionale, infatti, ci sarà il Derby d'Italia: "La Juventus secondo me rischia sicuramente meno, visto che l’Atalanta si è distanziata un pò. Ieri l’Inter era stanca e sembra che senza Brozovic non sia in grado giocare. Può riaprire il campionato. A differenza dei nerazzurri, Napoli e Milan continuano ad andare avanti e sembrano le più preparate per la volata finale". Poi sui tre allenatori in testa alla classifica: "Sappiamo che sono tre allenatori che non hanno mai vinto il campionato. Questi allenatori devono trovare una chiave per le partite che magari si complicheranno. Pioli l’ha fatto a Napoli, Spalletti invece a Verona. L’Inter da dopo il derby sembra davvero in difficoltà e non riesce a vincere. Sta facendo fatica a bucare le difese avversarie. Inzaghi deve dimostrare di essere un allenatore capace di trovare un qualcosa di diverso per superare il momento".