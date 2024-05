Juve-Salernitana, le probabili formazioni: ballottaggio in difesa per Allegri

Manca ormai poco al termine della stagione e alla Juve non resta che combattere per qualificarsi alla prossima Champions League, traguardo ormai molto vicino. Domenica 12 maggio alle 19:00 i bianconeri affronteranno la Salernitana, match sulla carta più che alla portata della squadra di Allegri. Ma come scenderà in campo la Vecchia Signora? In porta Szczesny, con Gatti, Bremer e Rugani a comporre la linea di difesa. Occhio però ad Alex Sandro, che scalpita per un posto da titolare. Sulle fasce pronti Cambiaso e Kostic, con McKennie, Locatelli e Rabiot a centrocampo. In attacco spazio invece a Chiesa e Vlahovic.