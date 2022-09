Juve, Moggi: “Gol annullato episodio particolare. Squadra senza personalità”

Il pareggio contro la Salernitana è stato un brutto colpo per la Juve , che dopo la sconfitta in Champions contro il PSG avrebbe avuto bisogno di una bella vittoria. I bianconeri sono invece andati sotto nel punteggio per 0-2, salvo poi recuperare lo svantaggio. Nel finale il gol di Milik avrebbe potuto regalare i tre punti alla squadra di Allegri , ma l'intervento del VAR ha annullato tutto. Le polemiche non sono mancante, con tanto di comunicato da parte dell'Associazione Italiana Arbitri.

Intervenuto sull'argomento ai microfoni di TMW, l'ex presidente della Juve Moggi ha detto: "Il gol annullato alla Juventus? Annullare una rete del genere mi sembra abbastanza particolare. È una nuova esperienza. Episodio arbitrale a parte, andare sotto per 0-2 contro la Salernitana per la Juve non è il massimo. Era una squadra leggera, senza personalità. Venti minuti buoni all’inizio, poi succede qualcosa che non funziona e la squadra si perde. Mettere in panchina Milik per Kean non mi ha convinto. Quando si parla di miglioramenti, deve migliorare anche Allegri. Perché se mette Kean per Milik non ci ha capito niente. Ora c’è la Champions per un pronto riscatto. Bisogna vincere contro il Benfica. Ma serve più Milik che Kean".