Juve-Salernitana, Cambiaso: “Bravi reagire ma ora accantoniamo subito”

Andrea Cambiaso, terzino della Juventus, ha parlato ai margini del match disputato dai bianconeri contro la Salernitana e vinto per 6-1

Intervistato da Mediaset, ha parlato Andrea Cambiaso dopo il match vinto dalla Juventus contro la Salernitana . Ecco le sue parole: "Peccato per l'errore iniziale, ma abbiamo reagito subito. Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni".

Per il giocatore è però già il momento di voltare pagine con la Juventus impegnata nuovamente contro la stessa squadra campana. La Juventus si giocherà il titolo di Campione d'inverno del campionato, considerata la distanza di due punti dall'Inter. Ecco le sue parole: "Sono molto contento della prestazione, ma adesso dobbiamo accantonare la partita. In campionato sarà molto diverso. A me interessano poco le parole, voglio solo vincere tutte le partite".