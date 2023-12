Sacchi: “Scudetto? La Juve c’è, ha un grande spirito di squadra”

Sulla Juve ha aggiunto: " Lì dietro non concedono un centimetro agli avversari . Sempre concentrati e sempre attenti. Il loro punto forte è lo spirito di squadra. Il gruppo ha giocatori maturi che s’impegnano al massimo e trascinano i più giovani. Come squadra i bianconeri sono più intensi dell’Inter: forse hanno meno qualità di gioco, ma sicuramente più spirito collettivo. Il punto debole è che nella fase offensiva si appoggiano sempre alle qualità individuali e quasi mai alla manovra corale. Qui ci sono ampi margini di miglioramento ".

A fare la differenza nel lungo periodo potrebbe essere l'assenza dalle coppe europee: "La squadra di Allegri ha la possibilità di provare e riprovare, di caricare le batterie, di motivare la squadra. Quando sei impegnato sia in campionato sia in Champions League, fai fatica a passare da un impegno all’altro. Io credo che non partecipare alle coppe europee possa dare un bottino di 10 punti in più". Chiosa finale sul mercato invernale: "A gennaio è difficile trovare dei fenomeni. Se si deve acquistare qualcuno, si guardi com’è dal punto di vista caratteriale. Dev’essere un atleta generoso, disponibile, serio. Se è bravo con i piedi, ma non ha la testa giusta che cosa me ne faccio?".