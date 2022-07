Juve, Sacchi: “Qualità e esperienza: possono fare qualcosa di importante”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi ha parlato della prima amichevole della Juve e degli obiettivi per la prossima stagione

redazionejuvenews

Manca ormai meno di un mese all'inizio della prossima stagione e tutte le squadre di Serie A sono nel pieno della loro fase di allenamento. Terminate le prime settimane di ritiro, le varie formazioni sono ora scese in campo per le prime amichevoli, test importanti per mettere minuti nelle gambe e vedere a che punto è la preparazione atletica. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha detto: "Dare giudizi nel precampionato equivale a sbagliare, perché non si conoscono i carichi di lavoro cui è stata sottoposta una squadra. Chi ha giocatori più pesanti va in forma più tardi. Una cosa è certa: se lavori molto in questo periodo, e si deve farlo per immagazzinare energie, alla fine paghi. E magari perdi".

La Juve è in tournee negli USA e ha vinto la sua prima partita, contro il ChivasGuadalajara. Nei prossimi giorni i bianconeri affronteranno Barcellona e Real Madrid: "La sfida coi messicani non era particolarmente impegnativa - ha detto Sacchi. Però ho visto un Di Maria in grande spolvero. D’altronde lui è leggero, è un peso piuma: logico sia già a buon punto nella preparazione. E pure Pogba mi sembra che si sia inserito senza problemi".

Ma la Juve il prossimo anno ha la possibilità di fare bene e riscattarsi dopo una stagione complessa come quella 2021/22? "Ha tanta qualità e tanta esperienza, quindi può costruire qualcosa d’importante. Ora si tratta di lavorare per fare squadra e per avere un gioco sempre all’altezza. Sia in Italia sia in Europa. In generale ho apprezzato le parole di Allegri che ha messo subito le cose in chiaro dicendo che lo scudetto per la Juve è un dovere. Così i giocatori sono di fronte alle loro responsabilità". L'obiettivo dei bianconeri è tanto semplice quanto complesso da raggiungere: vincere. Riusciranno a non deludere le aspettative?